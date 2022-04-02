Из-за тумана задержаны утренние рейсы из Тюмени

Туман сегодня серьезно повлиял на работу тюменского аэропорта "Рощино".

Было задержано отправление самолетов в Москву и Санкт-Петербург, в настоящее время по ним назначено время вылета, следующие рейсы принимаются и отправляются по расписанию.

Кроме того, сегодня отменены рейсы АК "Ютэйр" Тюмень–Волгоград–Тюмень и Тюмень-Петропавловск, а также рейс АК Россия FV6141/6142 Москва–Тюмень–Москва.