Тюмень на первом месте в индексе качества городской среды

17:47 01 апреля 2022
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Тюмень занимает первое место в индексе качества городской среды, разработанном Минстроем России совместно с институтом развития "ДОМ.РФ" и "КБ Стрелка"

Интегральный показатель развития городов рассчитывается для того, чтобы отслеживать повышение качества городской среды и динамику изменений в каждом муниципалитете.

"Работа по улучшению городской среды ведется в тесном взаимодействии с жителями, - подчеркнул глава Тюмени Руслан Кухарук и поблагодарил всех жителей города, кто принимает активное участие в обсуждении проектов, голосовании и их реализации.

На муниципальном уровне индекс дает властям понимание, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной.

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