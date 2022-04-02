Тюмень на первом месте в индексе качества городской среды

Тюмень занимает первое место в индексе качества городской среды, разработанном Минстроем России совместно с институтом развития "ДОМ.РФ" и "КБ Стрелка"
Интегральный показатель развития городов рассчитывается для того, чтобы отслеживать повышение качества городской среды и динамику изменений в каждом муниципалитете.
"Работа по улучшению городской среды ведется в тесном взаимодействии с жителями, - подчеркнул глава Тюмени Руслан Кухарук и поблагодарил всех жителей города, кто принимает активное участие в обсуждении проектов, голосовании и их реализации.
На муниципальном уровне индекс дает властям понимание, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru