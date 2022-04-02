ВКО "Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому нефтегазовому кластеру

Лидер российского оборонно-промышленного комплекса концерн ВКО "Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому нефтегазовому кластеру.

В рамках кластера ВКО "Алмаз-Антей" планирует наладить взаимодействие с разработчиками оборудования для нефтегазового комплекса с целью реализации совместных проектов в сфере импортозамещения. В состав концерна входят больше 60 предприятий, НИИ, конструкторских бюро, в которых трудятся свыше 130 тысяч человек.

"Высокотехнологичное оборудование "Алмаз-Антея" востребовано не только в топливно-энергетическом комплексе, но и в ЖКХ, медицине, транспорте и связи. Уверен, что сотрудничество такого крупного концерна с тюменским нефтегазовым кластером поможет ускорить импортозамещение и развитие экономики страны", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменский нефтегазовый кластер – крупнейший в нефтегазовой отрасли России, Нижегородский завод стал 65 предприятием, вошедшим в ассоциацию.