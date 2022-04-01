Тюменские аграрии к предстоящему сезону запаслись отечественной техникой

Машинно-тракторный парк агропредприятий Тюменской области готов к весенне-полевым работам, к новому сезону аграрии закупили необходимую технику, в основном - российского производства, рассказал замгубернатора и директор департамента АПК Владимир Чейметов.

"Доля отечественной техники на тюменских сельхозпредприятиях увеличивается с каждым годом. По итогам первого квартала 2022 года закуплено на 37% больше техники, чем за аналогичный период прошлого года. И в основном это российская техника", - подчеркнул заместитель губернатора.

Востребованность отечественной техники подтверждается результатами работы агропромышленной выставки, которая проходит в "Пышминской долине" в эти дни: 30 компаний из России и Белоруссии представили более 100 единиц техники, в департаменте АПК сообщили, что большинство образцов уже куплены.

Чейметов отметил, что за лето тюменским сельхозпроизводителям нужно сформировать контакты с новыми зарубежными поставщиками сельхозтехники и запчастей: "Варианты есть. Бизнесмены - народ предприимчивый и активный. Они не заинтересованы в потере емкого российского рынка".