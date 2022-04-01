Россия и Белоруссия отменили плату за входящие звонки

С 1 апреля 2022 года Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки. Решение принято 23 марта на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, сообщает Минцифры РФ.

Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко. Профильными министерствами и операторами сотовой связи была проделана большая подготовительная работа. Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения наших народов, который ежегодно отмечается 2 апреля", - сказал глава Минцифры Дмитрий Чернышенко.

В Белоруссии более 90 тысяч российских абонентов, которым станут доступны бесплатные входящие звонки, в ближайшем будущем планируется отменить все роуминговые наценки, тогда стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны, уточнил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.