В "Пышминской долине" обсудят будущее АПК

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Агропромышленная выставка открылась сегодня на базе комплекса "Пышминская Долина" в поселке Винзили, в рамках которой пройдет обсуждение будущего сельского хозяйства России, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

Для участников и гостей выставки предусмотрена обширная деловая программа. Они обсудят цифровизацию АПК, финансовые инструменты, доступные сегодня отрасли, меры господдержки, подготовку кадров и биологическую безопасность животноводства. Задача властей и бизнеса - приумножить потенциал АПК, подчеркнул Моор.

"В условиях экономической блокады России на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. Тюменская область полностью обеспечивает собственную потребность населения по основным видам продуктов. Мясо птицы, свинины, молочной продукции, картофеля, зерна, огурцов выращивается и производится больше, чем необходимо. Избытки мы поставляем на рынки других регионов. Важно сохранить набранный темп и приумножить потенциал нашего АПК", - отметил глава региона.

Специализированную технику представили 30 компаний из восьми регионов России и Белоруссии.