Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2021 году вырос в 1,8 раза

Товарооборот между Тюменской областью и Казахстан в 2021 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом. Он составил 129 млн долларов, включая экспорт - 96,6 млн и импорт - 32,4 млн. Казахстан — один из основных внешнеторговых партнеров региона, сообщает информационный центр регионального правительства.

Сегодня предприятия нашего региона поставляют в Казахстан углеводороды, полимеры, стройматериалы, стеклотару и даже сгущёнку на сумму в 96,6 млн $. Закупают на 32,4 млн $ черные металлы, какао, сахар, кондитерку, алкогольные и безалкогольные напитки.

Делегация из Казахстана несколько дней работала в Тюменской области, на итоговой встрече с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым обсудили возможности расширения сотрудничества.

"Коллеги готовы увеличить поставки из Тюменской области. А наши предприятия хотят увеличить присутствие на Казахстанском рынке. Локализоваться в специальной экономической зоне "Qyzyljar". Главное, что сегодня обсуждаем: как наше сотрудничество может быть ещё более полезным для экономик 2-х стран. И в этом диалоге мы говорим на одном языке - партнёрства, доверия и уважения", - сообщил Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что между Тюменской областью и Казахстаном заключено 6 соглашений по перспективным направлениям сотрудничества: агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, здравоохранение, наука и образование, охрана окружающей среды. Для продвижения тюменских товаропроизводителей в городах Нур-Султан и Алматы функционируют постоянно действующие экспозиции Тюменской области. В Республике востребованы тюменские строительные материалы, пиломатериалы и удобрения. Действует региональная общественная организация "Национально-культурная автономия казахов Тюменской области".