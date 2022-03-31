Противопожарная служба Тюменской области увеличилась на 16 постов пожарной охраны

В состав противопожарной службы Тюменской области введено 16 постов пожарной охраны Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского районов. Штат службы составляет 242 сотрудника, еще 28 рабочих мест на сегодня вакантны, сообщает информационный центр правительства региона.

Под надзором областной государственной противопожарной службы — 71 населенный пункт, а это 37 513 человек постоянно проживающего населения.

Работу продолжают 86 постов федеральной противопожарной службы и 84 муниципальных поста пожарной охраны. В планах поэтапная передача федеральных и муниципальных постов пожарной охраны в противопожарную службу, а также создание новых пожарных подразделений.