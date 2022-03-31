Ограничения для профилактики коронавируса в Тюменской области продлены до 1 мая

Ковидные ограничения продлены в Тюменской области до 1 мая, решение принял региональный Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения корронавируса.

"Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться, но остается на высоком уровне. Снижение показателя заболеваемости регистрируется в период с 14 февраля по 27 марта. За последнюю неделю он составил 168 на 100 000 населения - на 43% выше, чем в среднем по России. При этом сегодняшний показатель заболеваемости в 5,6 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года", - пояснили в информационном центре регионального правительства.

Губернатор 15 марта сообщил об отмене ряда ограничений, но подчеркнул, что масочный режим жители региона по-прежнему обязаны соблюдать в транспорте и общественных местах.