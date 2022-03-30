SuperJob: каждый пятый житель России собирается провести отпуск дома

Лишь каждый пятый россиянин считает, что отпуск в этом году лучше провести дома, число таким мнений в сравнении с 2021 годом сократилось почти на треть, сообщает SuperJob.

По сравнению с прошлым годом, респонденты стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму и в любом месте России, тогда как число сторонников зарубежных направлений снизилось.

В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. 20 % из них уверены, что лучший отдых - остаться дома, за дачу проголосовали 18%. Еще 12% считают правильным отдохнуть "на любом море".

В любом месте Росси готовы провести отпуск 9% и 6% — в Крыму. На речке или у озера, в Краснодарском крае и за границей отдохнуть хотели бы по 3% опрошенных. По 2% считают, что в непростом 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или "как можно дальше от людей".

Египет, Турция, горы, путешествия в другие города, Байкал, Азия, Карелия и Абхазия привлекают по 1% россиян. 4% респондентов уверены: этим летом вообще не стоит брать отпуск.

Судя по комментариям, ослабление ковидных ограничений повлияло на то, что чать респондентов отказалась от домашнего отдыха. Россияне стали чаще задумываться об отдыхе на даче (плюс 4 процентных пункта), в Крыму и в любом месте России (плюс по 3 п.п.). Число сторонников открытых зарубежных направлений снизилось.