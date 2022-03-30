Студенты Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа проходят производственную практику на объектах "Транснефти"

Обучающиеся Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа, учредителем которого является АО "Транснефть – Сибирь", завершили теоретический курс обучения и направлены на объекты организаций системы "Транснефть" для прохождения производственной практики в соответствии с избранной профессией.

Целью производственной практики является систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, формирование практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций профиля на основе изучения работы организации.

В подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" в течение трех месяцев будут стажироваться 38 обучающихся по трем профессиям: "слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "оператор нефтепродуктоперекачивающей станции".

За каждым из практикантов закреплены наставники из числа высококвалифицированных рабочих или инженерного состава. Под их руководством будущие сотрудники предприятия имеют возможность закрепить и усовершенствовать приобретенный в процессе обучения опыт, освоить современные производственные процессы и технологии. Это позволит им в дальнейшем быстрее адаптироваться на рабочем месте.

На время прохождения практики все обучающиеся обеспечены спецодеждой и, при необходимости, жильем, а также средствами индивидуальной защиты.

Еще 28 студентов направлены в другие организации системы ПАО "Транснефть".

Практика проводится по итогам теоретического курса и прохождения промежуточной аттестации. Приобретенные на производстве навыки помогут обучающимся как в написании и защите выпускных квалификационных работ, так и при дальнейшем трудоустройстве (практическая база знаний). После защиты выпускных квалификационных работ молодые люди, успешно прошедшие все этапы обучения, получат дипломы установленного образца.