Тюменская область составит реестр незавершённых объектов строительства

Реестр незавершенных объектов капитального строительства будет сформирован согласно регзакону "О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области". В него войдут недостроенные социальные объекты, объекты дорожной инфраструктуры, коммунальных сетей и др., возведение которых велось с использованием бюджетных средств, сообщает Главное управление строительства ТО.
Новая поправка не касается строительства и учёта проблемных жилых домов - формированием единого реестра таких объектов занимается ДОМ.РФ. Однако на территории Тюменской области таких объектов нет, подчеркнули в ГУС.
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