Тюменская область составит реестр незавершённых объектов строительства

13:52 30 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Реестр незавершенных объектов капитального строительства будет сформирован согласно регзакону "О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области". В него войдут недостроенные социальные объекты, объекты дорожной инфраструктуры, коммунальных сетей и др., возведение которых велось с использованием бюджетных средств, сообщает Главное управление строительства ТО.

Новая поправка не касается строительства и учёта проблемных жилых домов - формированием единого реестра таких объектов занимается ДОМ.РФ. Однако на территории Тюменской области таких объектов нет, подчеркнули в ГУС.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022