В Западно-Сибирском НОЦ создано 66 новых высокотехнологичных рабочих мест

18:05 29 марта 2022
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Итоги работы межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня в 2021 году озвучены на  заседании Наблюдательного совета при непосредственном участии губернаторов Югры и Ямала Натальи Комаровой, Дмитрия Артюхова и главы Тюменской области Александра Моора.

О ключевых показателях НОЦ тюменский губернатор сообщил в своём Telegram-канале. Он отметил, что доля внебюджетного финансирования деятельности НОЦ в прошедшем году превысила 50 %, в рамках НОЦ создано 66 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Успешно реализован целый ряд научно-технологичных разработок мирового уровня. Например, сформирована система биологического контроля вредоносных организмов с использованием членистоногих. Поданы международная и евразийская заявки на изобретение погружной нефтедобывающей установки.

"В сегодняшней международной обстановке нашему НОЦ предстоит достойно ответить на целый ряд серьезных вызовов. Трудно переоценить его роль в технологическом импортозамещении. Но я уверен – тюменские, югорские и ямальские исследователи при поддержке власти и бизнеса справятся с задачами, которые диктует время", - поделился мнением Александр Моор.

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