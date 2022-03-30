Казахстан собирается закупать в Тюменской области больше стройматериалов и удобрений

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Делегация из Казахстана с 28 по 30 марта находится с рабочим визитом в Тюменской области, в планах у гостей - посещение 10 производственных компаний, занимающихся выпуском стройматериалов, пиломатериалов, металлоконструкций, сообщили изданию в пресс-службе департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона.

"Соседняя Республика является нашим основным внешнеторговым партнером. Так, по итогам 2021 года оборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан в сравнении с 2020 годом вырос в 1,8 раза и составил 129 млн долл. США. Сейчас основные запросы со стороны Казахстана связаны с увеличением поставок из Тюменской области строительных материалов, пиломатериалов металлоконструкций, удобрений", - сообщил директор департамента инвестполитики Антон Машуков.

Приезд делегации Казахстана организован Центром поддержки экспорта при участии Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области". В составе делегации - представители СЭЗ "Qyzyljar", Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области, Палаты предпринимателей и казахских строительных компаний.