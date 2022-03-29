Лекарство для лечения щитовидной железы поступило в Тюменскую область

Большая партия лекарств для лечения щитовидной железы отгружена для Тюменской области, Ямала и Югры, L-тироксин в ближайшее время поступит в аптеки регионов , сообщила руководитель Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина в официальном Telegram-канале правительства Ямала.

"Три производителя, которые поставляют препарат в РФ, это один российский завод и два иностранных производителя, объемы препаратов не снизили, более того, российский производитель увеличил объемы производства этого препарата и в ближайшее время препарат будет в аптеках", - сообщила Елена Левкина.

Дефицит лекарства был вызван необоснованным ажиотажным спросом. Однако и поставки, и объемы производства не снижены, отмечается в Telegram-канале правительства Ямала со ссылкой на Росздравнадзор.