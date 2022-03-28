ЮИТ и "Меридиан" профинансируют благоустройство леса в Тюмени

Лесной массив в районе Мыса планируется благоустроить до конца 2022 года, администрация города пописала соглашение о сотрудничестве с двумя компаниями-застройщиками, которые выступят в роли инвесторов.

Соглашение о сотрудничестве, касающемся благоустройства леса, подписали в пятницу заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев, руководитель тюменского филиала АО "ЮИТ Санкт-Петербург" (Тюмень) Сергей Разумов и генеральный директор группы компаний ООО "Специализированный застройщик "Меридиан" Евгений Вечков.

Городской лес занимает около 8 гектаров, его разделяет улица Парада Победы, рядом находится Дом культуры "Водник" и возведены крупные жилые комплексы "Финский залив" и "Зеленый Мыс". благоустройство буде произведено с учетом мнений горожан, подчеркнул Семен Тегенцев:

В рамках соглашения предполагается разработка концепции благоустройства и выполнение работ. Мы обязательно представим проект благоустройства на обсуждение жителям города Тюмени. Надеемся, что в этом году нам удастся реализовать намеченные планы.

Тегенцев отметил, что в городском лесу будут сохранены все зеленые насаждения, благоустройство коснется только тех территорий, которые используются тюменцами фактически: речь идет про дорожно-тропиночную сеть, установку различных малых архитектурных форм и обустройство мест для спокойного отдыха.