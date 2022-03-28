Боровская птицефабрика приступила к восстановлению поголовья

Мероприятия по восстановлению Боровской птицефабрики начались: от российских поставщиков предприятие уже получило 3 поставки инкубационного яйца и 3 поставки цыплят кур-несушек, сообщает информационный центр правительства региона.

Для восстановление поголовья до декабря этого года на предприятии планируют завести 2 млн инкубационных яиц, 600 000 цыплят суточных гибридных курочек и 28 000 цыплят племенного поголовья. Все договоры подписаны, цены и график зафиксированы, отмечается в сообщении информцентра.