Боровская птицефабрика приступила к восстановлению поголовья

16:06 28 марта 2022
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Мероприятия по восстановлению Боровской птицефабрики начались: от российских поставщиков предприятие уже получило 3 поставки инкубационного яйца и 3 поставки цыплят кур-несушек, сообщает информационный центр правительства региона. 

Для восстановление поголовья до декабря этого года на предприятии планируют завести 2 млн инкубационных яиц, 600 000 цыплят суточных гибридных курочек и 28 000 цыплят племенного поголовья. Все договоры подписаны, цены и график зафиксированы, отмечается в сообщении информцентра. 

Теги: производство , птицефабрика
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