Авиасообщение с тобольским Заболотьем начнется на месяц раньше

Открытие воздушного сообщения с населенными пунктами Заболотья перенесено с мая на апрель, корректировки в расписание внесены с учетом мнения и потребностей жителей Тобольского района, сообщает Уральская транспортная прокуратура, у которой устранение нарушений прав граждан с декабря стояло на контроле.

Ранее о том, что сезонное авиасообщение с Заболотьем откроется в начале апреля, сообщил Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Первый рейс в этом году отправится в начале апреля. В прошлом - по просьбам жителей труднодоступных территорий мы пересмотрели график и открыли полеты в начале мая. Прежде населению тобольского Заболотья после закрытия зимников приходилось ждать начала воздушной навигации до двух месяцев", - сообщил глава муниципалитета.

По словам Митрюшкина, с этого года в Лайтамак, Чебургу и Тахтагул вместо самолёта АН-2 будет летать вертолет МИ-8, который может принять на борт почти в два раза больше пассажиров. Авиаперевозки будет осуществлять компания "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Маршруты построены, расписание уточняется, написал глава района в своем Telegram-канале.

В декабре 2021 года пресс-служба транспортной прокуратуры сообщала, что к прокурору Владимиру Дроздецкому обратились главы сельских поселений Тобольского района с просьбой оказать содействие в обеспечении регулярного авиасообщения в отдаленные населенные пункты с учетом потребности жителей Заболотья. Вопрос обсуждался и на встрече с губернатором.



