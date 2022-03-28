Тюменцы чаще всего летают в Москву

В весенне-летнюю навигацию из Тюмени запланированы рейсы по 43 направлениям, самым популярным среди них остается Москва, сообщает пресс-служба Аэропорта Рощино.

С 27 марта 2022 года введено в действие летнее расписание. До конца октября из Тюмени можно будет улететь по 8 международным и 35 внутрироссийским направлениям, перевозки осуществляют 14 авиакомпаний.

"Самым популярным направлением для полетов из аэропорта Рощино остается Москва. Рейсы будут выполнять пять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Ютэйр" и "Ямал". В Санкт-Петербург рейсы планируют осуществлять авиакомпании "Россия", "Победа" и "Смартавиа". На север Тюменской области продолжат выполнять полеты авиакомпании по направлениям – Салехард, Сургут, Березово, Новый Уренгой, Нижневартовск, Советский и другие. Традиционно в весенне-летнем расписании остаются рейсы на популярные российские курорты – Анапу, Симферополь, Сочи, Минеральные Воды и Геленджик", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что установленное расписание предварительное и может меняться в течение сезона.