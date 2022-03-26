Тюменцев попросили пользоваться пластиковыми картами для оплаты поездок в автобусах

В Apple Pay с 25 марта перестали работать карты "Мир", поэтому департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени прожит жителей и гостей города использовать физические банковские карты.

"На этой неделе тюменский транспорт ежедневно перевозил более 400 тысяч пассажиров. Большинство поездок было оплачено безналичным способом, при этом массовых сбоев при оплате банковскими картами не зафиксировано", - отметили в профильном департаменте.

При возникновении проблем тюменцы могут обратиться к оператору автоматизированной системы оплаты проезда – АО "ТТС" по телефонам: 8-800-600-99-72, 8-800-302-1377; 20-03-77; 68-09-09.