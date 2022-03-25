Прокуратура Тюмени вынесла 4 представления за завышение цен на продовольствие

С целью устранения нарушений и защиты прав граждан тюменские прокуроры внесли 4 представления, к административной ответственности привлечено 3 лица, объявлено 25 предостережений о недопустимости нарушений требований законодательства о ценообразовании на продовольственные товары. О результатах проверок и выявлении фактов реализации продуктов питания по ценам, превышающим среднерыночную стоимость, сообщили в обпрокуратуре.

Под председательством прокурора Тюменской области Владислава Московских в прокуратуре области состоялась рабочая встреча по вопросам обеспечения законности в сфере ценообразования и доступности для населения товаров первой необходимости. В мероприятии приняли участие заместители губернатора Тюменской области, руководство Тюменского УФАС, Тюменского отделения Центробанка, уполномоченный по защите прав предпринимателей, председатель регионального отделения "Опора России", представители крупных торговых сетей, региональных торговых компаний, а также производители сельскохозяйственной продукции.

Прокурор области отметил важность скоординированной работы всех ведомств, направленной на противодействие необоснованному росту цен на продовольственные товары и лекарства, необходимость снижения административного давления на представителей бизнеса. Владислав Московских акцентировал внимание присутствующих на недопустимость произвольного повышения цен на социально значимые товары, подчеркнув, что в случае несоблюдения требований закона органами прокуратуры будут приниматься исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По итогам встречи определены совместные мероприятия, направленные на исполнение законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, а также ценообразования на них.