Выключить свет в субботу предлагают тюменцам

Экологическая акция "Час Земли" в этом году пройдет 26 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Департамент недропользования и экологии Тюменской области в поддержку акции Всемирного фонда дикой природы рекомендует в это время на час отключить свет и другие электроприборы.

Акция "Час Земли" проводится с целью привлечения внимания к проблемам сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды, в России проводится Министерством природных ресурсов и экологии.