Выключить свет в субботу предлагают тюменцам

17:01 25 марта 2022
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Экологическая акция "Час Земли" в этом году пройдет  26 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Департамент недропользования и экологии Тюменской области в поддержку акции Всемирного фонда дикой природы рекомендует в это время на час отключить свет и другие электроприборы.

Акция "Час Земли" проводится с целью привлечения внимания к проблемам сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды, в России проводится Министерством природных ресурсов и экологии.

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