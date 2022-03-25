Выключить свет в субботу предлагают тюменцам

Экологическая акция "Час Земли" в этом году пройдет 26 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Департамент недропользования и экологии Тюменской области в поддержку акции Всемирного фонда дикой природы рекомендует в это время на час отключить свет и другие электроприборы.
Акция "Час Земли" проводится с целью привлечения внимания к проблемам сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды, в России проводится Министерством природных ресурсов и экологии.
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