Баню, глэмп и чум установят на тюменском форуме "Открываем область заново"

16:01 25 марта 2022
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Форум по развитию инвестиционного климата в муниципалитетах Тюменской области "Открываем область заново" начнется 31 марта в Винзилях. 

Одним из трендов в последние годы становится экологический туризм, на форуме предпринимателям покажут, как привлечь клиентов на свои туристические объекты с минимальными финансовыми и временными вложениями на примере действующих туристических проектов. Для этого на площадке форума установят глэмп в базовой комплектации, мобильную баню и настоящий чум. Предприниматели смогут оценить технические характеристики объектов, а также получить индивидуальную консультацию производителей выставочных объектов.

 а следующий день желающие проедутся по действующим турбазам, чтобы увидеть, как эти объекты используют другие предприниматели и обсудить нюансы организации бюджетного отдыха.  

Для участия в форуме нужна регистрация. Подробности можно получить по телефону: +7-932-482-75-67.

Теги: баня , малое предпринимательство , форумы , экологический туризм
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