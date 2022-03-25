Баню, глэмп и чум установят на тюменском форуме "Открываем область заново"

Форум по развитию инвестиционного климата в муниципалитетах Тюменской области "Открываем область заново" начнется 31 марта в Винзилях.

Одним из трендов в последние годы становится экологический туризм, на форуме предпринимателям покажут, как привлечь клиентов на свои туристические объекты с минимальными финансовыми и временными вложениями на примере действующих туристических проектов. Для этого на площадке форума установят глэмп в базовой комплектации, мобильную баню и настоящий чум. Предприниматели смогут оценить технические характеристики объектов, а также получить индивидуальную консультацию производителей выставочных объектов.

а следующий день желающие проедутся по действующим турбазам, чтобы увидеть, как эти объекты используют другие предприниматели и обсудить нюансы организации бюджетного отдыха.

Для участия в форуме нужна регистрация. Подробности можно получить по телефону: +7-932-482-75-67.