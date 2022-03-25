Депутаты гордумы рассмотрят внесение изменений в бюджет Тюмени

Внесение изменений в бюджет Тюмени на текущий год и плановый период 2023 и 2024 депутаты городской думы рассмотрят на заседании 31 марта депутаты, сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Вопрос очень важный, на заседание думы он внесён главой города, отметил спикер. Изменения предполагают меры по поддержке организаций – получателей субсидии в условиях значительного удорожания материалов и оборудования.

"Решение этого вопроса позволит предусмотреть в муниципальных правовых актах возможность авансирования затрат организаций на материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, связи, электроснабжения в границах территорий многоквартирных домов и подключению жилых домов Тюмени к газовой сети", - сообщил Евгений Заболотный.