Тюменский губернатор рассказал, как регион будет бороться с ростом безработицы

Для предотвращения роста безработицы и поддержки занятости населения в Тюменской области из федерального и областного бюджетов будет направлено более 340 миллионов рублей, деньги пойдут в том числе на создание дополнительных и временных рабочих мест, а также на профпереподготовку кадров, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что на сегодня "ситуация на рынке труда в Тюменской области остается стабильной, на одного безработного по-прежнему четыре вакантных места. "Тем не менее мы готовы к любому развитию ситуации. На заседании областного правительства уже приняты необходимые нормативные документы", - сообщил Моор.

Дополнительные рабочие места планируется создать в рамках общественных работ, при этом работодатели будут получать возмещение затрат на зарплату в течение трех месяцев. Также временные рабочие места будут организованы для сохранения персонала предприятий, работники которых находятся под риском увольнения. Для сотрудников промпредприятий в этой же ситуации организуют опережающее профессиональное обучение, которое позволит им получить новые компетенции и сохранить занятость.

"В случае необходимости эти меры поддержки позволят сохранить трудовые коллективы, поддержать работу предприятий на период перенастройки технологических процессов и логистических цепочек, защитить экономику региона от негативного воздействия санкций", - уверен губернатор.