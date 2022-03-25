Карты "Мир" перестали работать в платежном сервисе Apple Pay

Компания Apple уведомила СберБанк о приостановке дальнейшего использования карт платёжной системы "Мир" в электронном кошельке Apple Pay, сообщает пресс-служба Сбера.
"Все ранее привязанные к кошельку карты "Мир" будут удалены из платёжного сервиса самой компанией Apple в ближайшее время. Дальнейшее использование карт "Мир" в Apple Pay будет недоступно", - отмечается в сообщении.
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