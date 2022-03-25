Центр "Мой бизнес" Инвестагентства информирует о поддержке бизнеса

Команда Инвестиционного агентства и Фонда микрофинансирования Тюменской области ведет системную работу по сбору актуальной информации по поддержке предпринимателей как на региональном, так и на федеральном уровнях.
Ознакомиться с самыми актуальными мерами можно в таблице, которая постоянно актуализируется. Организована и работа горячей линии по поддержке бизнеса по тел. 8-932-479-34-33, география обращений – все районы Тюменской области. Режим работы горячей линии с 9:00 до 21:00 в будни, в выходные - с 9:00 до 17:00.
Гендиректор Инвестагентства Николай Пуртов:
Если говорить про наиболее востребованную информацию, то есть запросы по получению финансовых продуктов, микрозаймов, рефинансирование, общие сведения о поддержке бизнеса. Поступают запросы по отраслевому принципу: поддержка производителей мебели, пекарен. Интересует и возможность участия в образовательных мероприятиях центра "Мой бизнес".
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