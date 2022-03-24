Владельцы беспилотников тяжелее 150 граммов обязаны регистрировать свои аппараты в Росавиации

Новые правила учета беспилотных летательных аппаратов в РФ начнут действовать с 29 марта, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Обязательной регистрации в Росавиации подлежат беспилотники взлетной массой от 150 граммов до 30 кг вместо ранее установленного диапазона от 250 грамм до 30 кг. Владельцам квадрокоптеров, произведенных в России или ввезенных в страну до начала действия новых правил, предоставлена возможность поставить их на учет в течение 60 дней начиная с 29 марта", - сообщает транспортная прокуратура.

Сроки регистрации беспилотных воздушных судов с момента вступления в силу документа прежние – 10 рабочих дней со дня ввоза или приобретения, а в случае самостоятельного изготовления – до начала использования для выполнения полетов.

За запуск незарегистрированного беспилотника последует административное наказание по ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).