Тюменские предприятия примут участие в ярмарке на Ямале

Масштабная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня оленевода, пройдёт в столице Ямала 26 и 27 марта. Впервые свою продукцию в Салехарде представят производители Тюменской области.

Тюменцы к соседям на ярмарку привезут свинину, говядину, мясо птицы, копчености и полуфабрикаты, сыры, сливочное масло, мороженое, овощи, чай и многое другое.

"Для жителей столицы это отличная возможность познакомиться с продукцией соседнего субъекта", - отмечают в пресс-службе правительства ЯНАО.