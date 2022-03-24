Тюменские предприятия примут участие в ярмарке на Ямале

Масштабная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня оленевода, пройдёт в столице Ямала 26 и 27 марта. Впервые свою продукцию в Салехарде представят производители Тюменской области.
Тюменцы к соседям на ярмарку привезут свинину, говядину, мясо птицы, копчености и полуфабрикаты, сыры, сливочное масло, мороженое, овощи, чай и многое другое.
"Для жителей столицы это отличная возможность познакомиться с продукцией соседнего субъекта", - отмечают в пресс-службе правительства ЯНАО.
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