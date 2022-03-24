МЧС: угрозы паводка в Тюменской области нет

Угроза паводка в районах Тюменской области в весенний период 2022 года году отсутствует. Все силы и средства РСЧС полностью готовы к любому развитию ситуации, сообщил журналистам на пресс-конференции начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Александр Краус.

"Все организационные вопросы завершены, утвержден состав противопаводковой рабочей группы, подготовлена группировка сил и средств. Пользуясь прогнозами Росгидромета, в этот период пока никаких угроз не предвидим. Тем не менее, силы и средства готовы. Организовано плотное взаимодействие с оперативно-дежурными службами соседних субъектов. Реки у нас текут с сопредельных территорий, в том числе из Республики Казахстан - с коллегами из соседних регионов взаимодействие налажено в круглосуточном режиме", - сказал Краус.

В апреле состоится обследование 49 гидротехнических сооружений в регионе.