Ремонт и реставрация 50 объектов культурного наследия запланированы в Тюменской области на 2022 год

В Тюменской области в 2022 году запланированы работы по сохранению более чем 50 объектов культурного наследия, сообщает информационный центр регионального правительства.

За счет бюджетных средств планируется отремонтировать и реставририровать церковь Спаса, дом Рубцовой, водонапорную башню, дом Колмогоровых в Тюмени, женскую гимназию и дом Перминова в Ишиме.

Реставрационные работы за счет частных средств планируется провести в Тюмени и Тобольске, в список объектов входят дом Оверштейна, здание первой в Тюмени электростанции дом Привалова и др.

В 2021 году в регионе отреставрировано здание богадельни при Богородицкой церкви в Тобольске, дом Соколовой и настоятельский корпус из состава ансамбля "Троицкий монастырь" в Тюмени, церковь Серафима Саровского в Упоровском районе и памятник деревянного зодчества "Мечеть" в Тобольском районе.