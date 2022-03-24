Ремонт и реставрация 50 объектов культурного наследия запланированы в Тюменской области на 2022 год

11:23 24 марта 2022
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В Тюменской области в 2022 году запланированы работы по сохранению более чем 50 объектов культурного наследия, сообщает информационный центр регионального правительства.

За счет бюджетных средств планируется отремонтировать и реставририровать церковь Спаса, дом Рубцовой, водонапорную башню, дом Колмогоровых в Тюмени, женскую гимназию и дом Перминова в Ишиме.

Реставрационные работы за счет частных средств планируется провести в  Тюмени и Тобольске, в список объектов входят дом Оверштейна, здание первой в Тюмени электростанции дом Привалова и др.

В 2021 году в регионе отреставрировано здание богадельни при Богородицкой церкви в Тобольске, дом Соколовой и  настоятельский корпус из состава ансамбля "Троицкий монастырь" в Тюмени, церковь Серафима Саровского в Упоровском районе и памятник деревянного зодчества "Мечеть" в Тобольском районе.

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