Тюменскому АПК нужны машинисты, трактористы, инженеры и агрономы

Накануне посевной кампании аграрные предприятия ведут активную работу по привлечению сотрудников для посевных работ. В январе-марте 2022 года количество вакансий в группе профессий "Производство, сырье, сельское хозяйство" в Тюмени увеличилось на 50%, сообщает пресс-служба Авито Работа.

Больше всего вакансий в агропромышленном секторе для водителей различных рабочих машин. Например, количество вакансий машиниста выросло вдвое (+93%), тракториста — в 1,7 раза (+75%). Высокая потребность также в инженерах (+46%) и агрономах (+42%).

Медианная зарплата для отрасли по всей стране составляет 40 000 рублей. А в Тюмени — 40000 рублей, её размер увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом. На большие суммы по России могут претендовать машинисты (50 000 рублей), трактористы (47 500 рублей) и агрономы (40 000 рублей).

Соискатели также стали чаще интересоваться вакансиями в аграрно-промышленном секторе. Так, годовая динамика в Тюмени составляет 59%. А наибольшая активность по стране распределилась между вакансиями садовника, тракториста и машиниста: по данным платформы Авито, годовой рост интереса составляет 59%, 39% и 29%, соответственно.