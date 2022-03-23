Опрессовки теплосетей и отключение горячей воды в Тюмени начнутся с 16 мая

Департамент городского хозяйства администрации города Тюмени

УСТЭК разработан и утвержден график ремонтно-профилактических мероприятий объектов теплосетевого комплекса Тюмени в рамках подготовки к отопительному периоду 2022–2023 годов. Опрессовочные мероприятия на тепловых сетях централизованной системы теплоснабжения пройдут с 16 мая по 28 августа, сообщает департамент городского хозяйства.

"Данный график обеспечивает синхронизацию работ и сформирован с учетом сроков проведения профилактических работ на оборудовании тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также котельных. Это позволит минимизировать сроки ограничения поставки горячего водоснабжения потребителям", - отметили в профильном департаменте.

Испытания на плотность и прочность сетей централизованной системы теплоснабжения разделены на семь этапов. Первый и последний займут по 14 дней, со второго по шестой – по 12 дней. График проведения работ и приостановки подачи горячей воды в квартиры можно посмотреть на сайте УСТЭК.

Отмечается, что за сезон в городе планируется заменить 14,6 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении), в том числе 3,1 км теплосетей во дворах, запланированных к комплексному благоустройству в 2022 году.