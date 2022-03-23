В Тюмени продлили прием заявок на губернаторский грант

Срок приема заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году продлится до 11 апреля. В настоящее время в стадии подготовки находятся более 130 заявок, сообщает департамент соцразвития.

"Продление срока приема заявок связано со сбоями системы при формировании заявок на конкурс на предоставление грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества" на официальном сайте https://тюмень.гранты.рф/. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 26 мая 2022 года", - поясняется в сообщении.

Общая сумма конкурса с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, составляет более 49 млн рублей. Тюменские СО НКО смогут получить гранты от 200 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию своих социально значимых проектов с учетом финансирования, предусмотренного государственными программами Тюменской области, указанными в пункте 3 Положения о конкурсе и софинансирования, полученного от Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

Направления, по которым принимаются заявки:

∙ социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

∙ охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

∙ поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

∙ поддержка проектов в области культуры и искусства;

∙ развитие институтов гражданского общества;

∙ поддержка молодежных проектов.