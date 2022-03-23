Руслан Кухарук: строительная отрасль - локомотив экономики

Строительная отрасль всегда была локомотивом экономики и города, и региона, и страны в целом. В сложившейся экономической ситуации важно помочь этому сектору преодолеть трудности, разрабатываемый комплекс мер по поддержке на государственном и региональном уровне направлен на эффективное решение этих задач, уверен глава Тюмени Руслан Кухарук.

Обсуждение мер поддержки строительной отрасти и взаимодействия бизнеса и власти в развитии городской среды обсудили участники Градостроительного форума, который проходит в Тюмени с 22 по 24 марта.

Кухарук подчеркнул, что органы власти всегда опирались на строительную отрасль как на локомотив всей экономики.

"Самое главное направление поддержки строительной отрасли озвучил Президент Российской Федерации. Оно заключается в том, что все, что было запланировано в рамках национальных проектов, федеральных, региональных и местных программ, в обязательном порядке будет реализовано и доведено до конца. Если говорить на примере бюджета города Тюмени, то из 41 млрд. рублей 26% – это бюджет развития. И в первую очередь строительная отрасль, где задействованы огромные людские ресурсы: в проектировании, благоустройстве, дорожном строительстве", - отметил глава города.

Важно пойти на опережение и вовремя оказать помощь предприятиям отрасли. Уже внесены изменения в порядок оплаты по контрактам, предоставляющие возможность делать авансовые платежи подрядчикам, Особое внимание уделяется срокам строительства и ввода в эксплуатацию домов, возводимых в рамках ипотечного кредитования и эскроу-счетов. Все объекты находятся на контроле, сказал Кухарук.

По его словам, в ближайшее время будет принят третий пакет мер. "Третий пакет мер поддержки, который ждут все застройщики, - ориентация и поддержка на новые объекты. Озвученные на форуме предложения по мерам поддержки будут также рассмотрены и приняты на местном или региональном уровне, либо адресованы в Минстрой", - отметил глава города.