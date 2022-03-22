Факел "ЗапСибНефтехима" в Тобольске станет ярче

Интенсивное горение на факеле обусловлен ремонтными работами на производстве полиэтилена "ЗапСибНефтехима", концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, сообщает администрация Тобольска.

"На производстве полиэтилена "ЗапСибНефтехима" проводятся ремонтные воздействия на оборудовании. Они сопровождаются освобождением систем от углеводородов и их утилизацией на факеле. В связи с этим наблюдается интенсивное горение на факеле, визуальный эффект от которого в вечернее время может быть хорошо заметен в городе. Как только работы завершатся, будут начаты пусковые операции", - следует из сообщения в Telegram-канале.

Отмечается, что мониторинг воздуха ведется круглосуточно автоматизированным экологическим постом на границе санитарно-защитной зоны. Даже в пик факельной активности предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены, существенного воздействия на окружающую среду не оказывается.