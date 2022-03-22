Авиакомпания "Россия" запускает рейсы Санкт-Петербург - Тобольск

АК "Россия" открыла продажу билеты на рейсы из аэропорта Тобольска в Санкт-Петербург, первый состоится в понедельник, 28 марта, сообщает пресс-служба аэропорта "Ремезов".
Отправиться в Санкт-Петербург прямым рейсом из Тобольска можно будет на Sukhoi Superjet 100 по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Санкт-Петербурга в 1:00, обратный рейс из Тобольска – в 7:20 местного времени.
Полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.
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