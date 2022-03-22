Новый газопровод ввели в промышленную эксплуатацию в Заводоуковске

Новый газопровод в Заводоуковске введен в промышленную эксплуатацию. Для обеспечения голубым топливом нового микрорайона в Заводоуковске газовики проложили более 31 км распределительных сетей. На границах земельных участков установили 876 домовых подводов, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Новый газопровод построен в Южном микрорайоне по программе газификации Тюменской области на 2019-2023 годы и сотрудничества регионального правительства с управляющей организацией ООО "Газпром межрегионгаз Север". Работы велись с июля 2020 года по ноябрь 2021 года.

"Это одна из лучших региональных практик для страны в целом: частный партнер самостоятельно строит сети, оформляет их в свою собственность. Он заинтересован в качестве стройки, ее скорости, и не заинтересован зарабатывать, применяя ресурсный метод ценообразования", - цитирует слова замгубернатора Вячеслава Вахрина информцентр.