Аэропорт Рощино приглашает заглянуть в будущее

Тюменцы и гости областной столицы при посещении аэропорта Рощино могут оценить, какой станет воздушная гавань после реконструкции.
"На первом этаже терминала мы разместили макет будущего здания и прилегающей территории. Уже сейчас можно увидеть, как изменится наша воздушная гавань после завершения строительства", - отмечают в пресс-службе аэропорта.
В макете представлены модель будущего здания аэропорта и прилегающей к ней территории со всеми зданиями и сооружениями.
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