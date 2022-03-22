Аэропорт Рощино приглашает заглянуть в будущее

Тюменцы и гости областной столицы при посещении аэропорта Рощино могут оценить, какой станет воздушная гавань после реконструкции.

"На первом этаже терминала мы разместили макет будущего здания и прилегающей территории. Уже сейчас можно увидеть, как изменится наша воздушная гавань после завершения строительства", - отмечают в пресс-службе аэропорта.

В макете представлены модель будущего здания аэропорта и прилегающей к ней территории со всеми зданиями и сооружениями.