Тюменская область увеличит посевные площади под злаки

15:05 22 марта 2022
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Аграрии региона запланировали ввести в оборот в этом году более 2000 гектаров ранее неиспользуемой пашни, сообщил замгубернатора Владимир Чейметов.

"Тюменская область в этом году увеличивает посевные площади. Растет поголовье сельскохозяйственных животных, открываются новые производства, соответственно, увеличивается и потребность в зерновых и технических культурах", - отметил Чейметов.

По словам замгубернатора, волноваться жителям регионе о запасах зерна не стоит. "Объема зерновых культур на складах достаточно. Запасы зерна и других культур рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить и животноводство, и продовольственный сегмент на весь сезон до нового урожая", - сообщает со ссылкой на Чейметова информцентр правительства Тюменской области.

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