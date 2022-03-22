Градостроительный форум и специализированная выставка открылись в Тюмени

Вопросы взаимодействия бизнеса и власти, меры поддержки отрасли в условиях пандемии и санкций, изменения в законодательстве, нюансы комплексного освоения территорий и формирования комфортной городской среды обсудят участники Градостроительного форума-2022.

"В Тюменской области 62 застройщика возводят более 2 млн кв. м. жилья. В строительной отрасли занято около 100 тысяч жителей региона. От бесперебойной и слаженной работы строительного сектора во многом зависят благосостояние и качество жизни наших земляков, а также дальнейшее развитие экономики региона", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в TG-канале.

За 3 дня работы форума пройдет ряд экспертных секций для профессиональных участников рынка, а также обсуждения наиболее интересных общественности тем.