Семьей с детьми в Тюменской области стало на 55 % больше

В Тюменской области за десять лет на 55% увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей, приводит цифры информационный центр регионального правительства.

Сегодня в регионе проживает около 380 000 детей, насчитывается более 250 000 семей с детьми, при этом свыше 110 000 семей – молодые семьи, где одному из супругов нет 35 лет, при этом есть ребенок до 18 лет. Более 107 000 детей воспитываются в 30 000 многодетных семьях.