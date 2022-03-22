Семьей с детьми в Тюменской области стало на 55 % больше

В Тюменской области за десять лет на 55% увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей, приводит цифры информационный центр регионального правительства.
Сегодня в регионе проживает около 380 000 детей, насчитывается более 250 000 семей с детьми, при этом свыше 110 000 семей – молодые семьи, где одному из супругов нет 35 лет, при этом есть ребенок до 18 лет. Более 107 000 детей воспитываются в 30 000 многодетных семьях.
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