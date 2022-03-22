За зиму из Тюмени вывезли 2,5 млн кубометров снега

За зимний период с улиц областной столицы вывезено 2,5 миллиона кубометров снежной массы, цифра озвучена на коллегии в администрации города при обсуждении подготовки к прохождению весеннего паводка.

Вывоз снега продолжается и находится на контроле у подрядных организаций. Определены участки дорог и придомовых территорий, подверженных подтоплению, откуда в первую очередь необходимо убрать снег, особое внимание - уборке и расчистке ливневой канализации, дренажных стоков, водоотводных каналов и водопропускных сооружений. Квартальные ведут соответствующую работу с населением, им активно помогают ТОСы, которые информируют горожан о необходимости проведения работ для обеспечения отвода талых вод, сообщили в администрации города.

По предварительным прогнозам, значительного подъема воды в Туре не ожидается. График максимальных уровней половодья ведется более 70 лет, на основании полученных данных прогнозируются фазы наибольшей водности реки с высоким и длительным подъемом уровня, которые обычно сопровождаются выходом воды из русла на пойму. Но точные дынные будут предоставлены специалистами в апреле.

Директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Олег Датских сообщил, что протяжённость гидротехнических сооружений в городе составляет 32 621 м, из них находящихся в муниципальной собственности – 31 638 м, регулярно проводится их обследование. Противопаводковая комиссия ведет мониторинг обстановки. НА апрель запланированы учения по проверке готовности по предупреждению и ликвидации вероятной чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением части территории города Тюмени.