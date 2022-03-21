Тюменские власти выплатят неработающим пенсионерам по 2 тысячи рублей

Законопроект, позволяющий выделить из регионального бюджета средства на оказание матпомощи неработающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, рассмотрят депутаты Тюменской облдумы, с инициативой о поддержке населения выступил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В текущей ситуации, когда идёт повышение цен и на продовольствие и на непродовольственные товары, больше всего страдают семьи с детьми и наши пенсионеры. Для поддержки семей президентом было принято решение о ежемесячных выплатах на детей от восьми до 16 лет и уже в мае придет выплата за апрель. Что касается пенсионеров, мы приняли решение поддержать их в эту трудную минуту и выплатить по 2000 рублей каждому неработающему пенсионеру и людям с хроническими заболеваниями. Это практически 300 тысяч жителей Тюменской области", - отметил губернатор в видеообращении в своемTelegram-канале: