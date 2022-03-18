Тобольский суд оштрафовал уватскую компанию на 122 млн рублей за ущерб природе

В Тобольске по иску прокурора суд взыскал с ООО "Уваткарьерстрой" более 121 млн рублей в возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, и обязал ее провести рекультивацию нарушенных земель.

При обследовании участков недр "Ломайковский" и "Ломаево-2" в Тобольском районе, зафиксированы незаконные выработки песка. Проверка показала, что общество самовольно вело добычу песка за границами указанных лицензионных участков. Суммарная площадь нарушенных земель составила более 153 тыс. кв.м., общий объем незаконно добытого полезного ископаемого - более 908 тыс. куб.м. В результате безлицензионного пользования недрами причинен вред окружающей среде на сумму 121 870 729 рублей.

Тобольским межрайонным прокурором в Тобольский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО "Уваткарьерстрой" ущерба, причиненного окружающей среде, и возложении обязанности разработать и утвердить проект рекультивации (восстановления) нарушенных земель с последующим проведением такой рекультивации.

"Ответчик в суде с заявленными требованиями не согласился. Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры", - отмечают в облпрокуратуре.