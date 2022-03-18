Около 70 млн рублей получит Тюменская область на поддержку хлебопеков и промышленности

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения Правительства РФ о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, а также расходов, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.

В 2022 году на эти цели Тюменской области будет направлено соответственно 23 875 и 45 770,8 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию программ развития промышленности будет направлено 14 655,4 тыс. рублей средств бюджета Тюменской области.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Решение принято при поддержке депутата, который входит в Комиссию ФС от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Александр Ремезков уточнил, что в целом по стране на поддержку хлебопекарных предприятий выделяется 2,5 млрд рублей, чтобы те смогли получить компенсацию в размере 2,5 тыс. рублей на производство и реализацию 1 тонны продукции. А на развитие промышленности в регионах распределено более 3,7 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

"Эта дополнительная федеральная поддержка позволит Тюменской области реализовать антисанкционные меры, сохранить стабильные цены на хлеб, реализовать госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия, а также обеспечить развитие импортозамещающих производств на своей территории, - отметил Александр Ремезков, - Внешние ограничения – это не только проблемы, но и новые возможности для нашей экономики. Как верно отмечает наш лидер Сергей Михайлович Миронов, потенциал развития, интеллектуальный и технологический ресурс нашей страны огромен. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ поддерживает реализацию мер по сохранению стабильности в экономике и социальной сфере, развитию процесса импортозамещения во всех регионах России".