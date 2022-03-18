В топ-5 наиболее оплачиваемых вакансий марта в Тюмени вошли терапевты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 70 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек, в числе которых и Тюмень, и отобрал самые высокооплачиваемые предложения марта.

В марте в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам, инженеров, квалифицированных рабочих. В Тюмени, Владивостоке, Томске и Оренбурге в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей.

Первое место в Тюмени по зарплатному предложению в марте занимает вакансия начальника отдела геодезии (180 000 руб.), "в цене" главный инженер проекта и стоматолог-терапевт (по 120 000 руб.), программисту "1С" работодатель готов платить от 100 000 рублей, врачу-терапевту 80 000 — 82 000 рублей.