В Тюмени пройдет градостроительный форум-выставка

III Градостроительный форум-выставка Тюменской области продет в Тюмени 22-24 марта, основными его темами станут реализация нацпроекта "Жилье и городская среда", комплексное освоение территорий, изменения в законодательстве, касающиеся строительной сферы и сотрудничество власти и бизнеса.
Организаторами мероприятия выступают АО "Тюменская ярмарка" и правительство Тюменской области. Откроется форум-вставка подведением итогов работы строительного комплекса за 2021 год и обсуждением развития сферы строительства в новых реалиях.
Гостей ждут в выставочном зале на улице Севастопольской, 12, с программой форума можно ознакомиться на сайте stroyexpo72.ru.
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