В Тюмени пройдет градостроительный форум-выставка

11:47 18 марта 2022
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III Градостроительный форум-выставка Тюменской области продет в Тюмени 22-24 марта, основными его темами станут  реализация нацпроекта  "Жилье и городская среда", комплексное освоение территорий, изменения в законодательстве, касающиеся строительной сферы и сотрудничество власти и бизнеса.

Организаторами мероприятия выступают АО "Тюменская ярмарка" и правительство Тюменской области. Откроется  форум-вставка подведением итогов работы строительного комплекса за 2021 год и обсуждением развития сферы строительства в новых реалиях. 

Гостей ждут в выставочном зале на улице Севастопольской, 12, с программой форума можно ознакомиться на сайте stroyexpo72.ru.

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