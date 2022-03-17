Тюменские антимонопольщики проверят обоснованность повышения цен на сахар

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области в связи с большим количеством обращений граждан, поступивших на "горячую линию", а также по поручению Правительства Российской Федерации, проанализирует обоснованность повышения цен на сахар-песок в регионе, сообщается на сайте ведомства.
В рамках проводимой работы Управление направило соответствующие запросы информации дистрибьюторам и крупным поставщикам сахарного песка региона, а также региональным торговым сетям. По результатам анализа Управление планирует установить, в каком звене товаропроизводящей цепочки повысились цены на данный товар, а также оценить обоснованность повышения таких цен.
Аналогичная работа в отношении производителей сахара-песка и федеральных торговых сетей проводится ФАС России.
В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного завышения цен, Управление примет меры антимонопольного реагирования вплоть до привлечения виновных лиц к административной ответственности.
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