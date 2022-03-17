Местные производители предложат тюменцам свои товары на субботних ярмарках

Более тридцати местных производителей предложат свою продукцию жителям и гостям областной столицы на традиционных уличных "Тюменская весна", торговля будет организована 19 и 26 марта, с 9:00 до 16:00.

Места проведения ярмарок:

Цветной бульвар;

Ул. Севастопольская, 12 ("Тюменская ярмарка", прилегающая территория);

Проезд Солнечный, 11 ("Заречный двор", прилегающая территория);

Ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки).

Гости ярмарки смогут приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, полуфабрикаты, сыры, кондитерские изделия, мед, хлебобулочные изделия.

Подробнее об ассортименте товаров на площадках можно знать здесь, организаторы обещают порадовать горожан не только товарами, но и развлекательной программой с песнями и играми.